На цей рік у держбюджеті передбачено понад 22 млрд грн на оплату медичних послуг для лікування COVID-19, а ще 2,6 млрд грн закладено на придбання вакцин.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зауважує, що COVID-19 обійшовся Україні більш ніж у 100 млрд грн видатків на медицину.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні Мінфін відзвітував про загальні видатки держбюджету на боротьбу з коронавірусною хворобою у 2021 році. Було витрачено 46,4 млрд грн. З них найбільше - на послуги екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 (22,4 млрд грн) та на закупівлю вакцин (11,4 млрд грн)", - зазначив Радуцький.

У 2020 році на боротьбу з коронавірусом, додав він, використали 23,8 млрд грн з "ковідного" фонду та 21 млрд грн фінансування від Національної служби здоров'я України. "Загалом - майже 55 млрд грн. Зокрема, було профінансовано виплату надбавок медикам на 5,5 млрд грн", - пише парламентар.

Він підсумував: "Бачимо, що загалом за два роки пандемії держава витратила на підтримку медичної сфери колосальні кошти - понад 100 млрд грн. Якщо додати витрати за іншими бюджетними програмами, як, наприклад, забезпечення медичних закладів кисневими станціями, виплату лікарняних, субвенцію місцевим бюджетам, підтримку бізнесу, який зазнав збитків під час пандемії, то сума виходить ще більшою".

Радуцький зауважив, що на цей рік у держбюджеті передбачено понад 22 млрд грн на оплату медичних послуг для лікування COVID-19. Ще 2,6 млрд грн закладено на придбання вакцин. "Але під час перерозподілу надходжень до бюджету будуть виділені додаткові суми", - додав він.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, як знизити ризик зараження дітей COVID-19Нагадаємо, що минулої доби в Україні виявлено 43 тис. 778 хворих на COVID-19, зокрема, захворіли 4 тис. 381 дитина та 873 медичних працівники.

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