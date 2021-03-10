Законопроектом №5066-1 передбачене збільшення до 65% відрахувань із зібраного податку на доходи фізосіб при нинішніх 60% до доходів загального фонду місцевих бюджетів.

Ухвалення законопроекту №5066-1 "про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо збільшення відсотка зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування" сприятиме покращенню фінансової спроможності територіальних громад шляхом збільшення відсотку зарахування до доходів бюджетів сільських, селищних та міських територіальних громад.

Про це заявила на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Леся Забуранна, яка є співавтором законопроекту.

"Стала співавторкою законопроекту, яким будуть збільшені - до 65% відрахування із зібраного податку на доходи фізосіб (при нинішніх 60%) до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад. У той же час передбачається зниження з теперішніх 15% до 10% відрахування ПДФО в доходи обласних бюджетів. 25% відрахувань з цього податку до державного бюджету, по законопроекту, так і залишаються", - написала народний депутат.

Забуранна нагадує, що у 2014 році Україна взяла курс на впровадження децентралізації, внаслідок якої відбулися зміни до Бюджетного та Податкового кодексів.

"Протягом 2014–2020 років обсяг фінансових ресурсів місцевого самоврядування зростав, разом з тим непосильно зростало і видаткове навантаження на бюджети місцевого самоврядування. Протягом впровадження реформи децентралізації державою було перекладено на бюджети територіальних громад ряд повноважень та видатків без належного фінансового ресурсу", - пише вона.

"Законопроект пропонує частково компенсувати втрати бюджетів територіальних громад та видатки, які виникли у зв’язку із передачею від держави місцевому самоврядуванню додаткових повноважень і в цілому сприяти покращенню фінансової спроможності територіальних громад шляхом збільшення відсотку зарахування до доходів бюджетів сільських, селищних та міських територіальних громад!", - йдеться у дописі.

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Автор: УНІАН