Нерозуміння ідей Гетманцева висловили й учасники будівельного ринку, зазначають журналісти

Оподаткування інвестиції у житлову нерухомість за загальною базою зашкодить будівельній галузі та вдарить по простих інвесторах у нерухомість.

Такої думки притримуються народні депутати та представники будівельних компаній, коментуючи ініціативи голови парламентського податкового комітету Данила Гетманцева, пише інтернет-сайт “EspresoTV”.

Народні депутати та експерти відреагували на виступ голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева про можливість обмеження або скасувати пільг на будівництво житла через “інститути спільного інвестування”.

Будівельна галузь - одна з небагатьох стабільно працюючих під час економічної кризи, відзначають вони. Грубе втручання в інвестування будівництва житла суперечить здоровому державному глузду.

“Завдяки можливості використовувати інститути спільного інвестування забудовники вижили в кризу 2008 року, кризу 2014-го... тому і під час нинішньої коронакризи виживають”, - вважає заступниця голови комітету з питань організації державної влади і містобудування Олена Шуляк.

Цю позицію поділяє і народна депутатка Ніна Южаніна - членкиня податкового комітету, який очолює Данило Гетманцев, пише “Еспресо”.

“Не розумію, чому людина, яка на цьому мало розуміється, маю на увазі голову комітету, намагається змінити ситуацію, яка більш-менш стало працює”, – дивується Ніна Южаніна.

Нерозуміння ідей Гетманцева висловили й учасники будівельного ринку, відмічає видання. Будівельники й без того працюють на межі собівартості.

Президент Асоціації підприємств-будівельників “Інтергал-Буд” Володимир Зубик пояснює, що забудовники змушені сплачувати пайові внески, будувати соціальні об'єкти, прокладати і підключати інфраструктурні мережі.

“Де таке у світі є, щоб будуючи за генпланом житло, девелопери (за свій кошт) будували школи й садки? Забудовник ще й оплачує хабар, по-іншому це не назвеш, транспортникам мереж - так званий платіж за “приєднання”... В цивілізованих країнах підведення мереж здійснюють спеціалізовані транспортні компанії, адже потім саме вони заробляють, експлуатуючи ці мережі. В Україні все це непряме фінансове навантаження приватні монополісти перекладають на плечі будівельників і покупців житла”, – розповідає президент президент Асоціації підприємств-будівельників “Інтергал-Буд” Володимир Зубик.

На катастрофічних наслідках планів Гетманцева наголошує і засновник девелоперської компанії KAN Development Ігор Ніконов.

“Із будівельної галузі всі нормальні інвестори підуть. Житло подорожчає у півтора-два рази”, – цитує Ігоря Ніконова “Еспресо”.

Данило Гетманцев пояснив, що його ініціативи “лише дискусія з ринком за пропозиціями Податкової служби”. Проте, відмічає “Еспресо”, і така діяльність прямо суперечить планам президента Зеленського із залучення інвестицій.

“Поки великих закордонних інвесторів не заманили, а своїх малих – розлякують. На додачу без роботи залишать 100 тисяч українських будівельників”, - підсумовує політику голови податкового комітету “Еспресо”.

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Автор: УНІАН