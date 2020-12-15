На сектор безпеки та оборони держави закладено 5,93% ВВП.

Державний бюджет України на 2021 рік передбачає достатньо витрат, щоб забезпечити обороноздатність держави.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час подання законопроекту в парламенті перед затвердженням у другому читанні.

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«На сектор безпеки і оборони держави закладені рекордні цифри – 5,93% валового внутрішнього продукту. Розподіл (коштів бюджету-УНІАН) здійснюється Радою національної безпеки і оборони, і на оборону держави передбачені достатні видатки для забезпечення обороноздатності нашої держави. Немає жодних підстав вважати, що сектор оборонної безпеки не профінансований або недофінансований», - сказав він.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

28 листопада голова фракції Партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада в грудні прийме державний бюджет України на наступний рік.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

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Автор: Дмитро Шварц