Якщо закон набуде чинності, голосування в "Дії " почнуться не раніше 2024 року.

Верховна Рада України на засіданні в четвер, 29 червня, ухвалила законопроект №9165 про зміни в Державному фонді регіонального розвитку (ДФРР).

Як зазначається в законопроекті, документ підтримали 238 народних депутатів. Зміни передбачають, що громадяни зможуть самі обирати, на що витрачати гроші. Розподіл коштів після голосування повинен буде затверджувати Кабінет міністрів України.

Водночас, Головне юридичне управління Верховної Ради відзначає, що законопроект суперечить Конституції України і не узгоджується з іншими законами.

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Як йдеться у заяві юридичного управління, даний законопроект не визначає критерії та пріоритети для розподілу коштів державного бюджету, тобто "не містить законодавчого унормування способу реалізації повноважень, наданих учасникам бюджетного процесу".

Якщо закон набуде чинності, голосування в "Дії " почнуться не раніше 2024 року.

Держбюджет-2023

У 2023 році дефіцит державного бюджету збільшиться до понад 26% ВВП без урахування грантів у доходах, попри очікуване повернення довоєнного рівня оподаткування та посилення адміністрування податків.

У I кварталі 2023 року отримано майже 11 млрд дол. США.

Очікується, що в 2023 році обсяги міжнародного фінансування перевищать 42 млрд дол. США і далі будуть поступово знижуватися, хоча і залишатися значними

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