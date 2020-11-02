Один з ключових факторів погіршення очікувань - зростання рівня захворювання коронавірусом.

Індекс очікувань ділової активності бізнесу (ІОДА) в Україні в жовтні знизився до 47,8 пункту зі 100.

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Про це передає директор департаменту статистики та звітності Національного банку України Юрій Половнєв у відеокоментарі, розміщеному на сторінці НБУ в Facebook.

"Після декількох місяців позитивної динаміки очікування підприємств знову погіршилися. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності. Так, за жовтень він знизився з 49,4 пункту до 47,8 пункту. Значення індексу менш як 50 пунктів свідчить про переважання песимістичних очікувань", - сказав Половнєв.

Причина падіння ділових очікувань

За його словами, один з ключових факторів погіршення очікувань - зростання рівня захворювання коронавірусом. Саме через це, за даними Нацбанку, погіршили оцінки власного стану та перспектив розвитку підприємства сфери послуг. Негативні очікування переважають і в будівництві.

"Трохи краща ситуація в інших секторах. Так, промисловці очікують зростання експортних замовлень, хоча їх очікування все ще залишаються нижче рівноважного рівня. Найоптимістичнішими є підприємства торгівлі. Вони дуже добре оцінили результати жовтня і також очікують зростання товарообігу", - повідомив Половнєв.

Він також зазначив, що, попри зростання рівня зарплат, бізнес не налаштований розширювати штат співробітників. Швидше підприємці схиляються до оптимізації персоналу. І тут найпесимістичніші очікування, за підсумками опитування НБУ, у будівельних підприємств, а найкращі – у промисловців.

Що цьому передувало

За даними опитування НБУ, український бізнес очікує подальшого ослаблення національної валюти: 62% підприємств вважають, що обмінний курс коливатиметься в межах 28,01-30,00 гривні/долар США.

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Автор: Катерина Жирій