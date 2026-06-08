'ПриватБанк' знизив ціну євро: свіжий курс валют на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,64 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 8 червня, залишився на попередньому рівні і становить 44,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і складає 51,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,95 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним і складає 44,64 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 8 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,36 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто українська валюта зросла на 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 44,59 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 51,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,10 гривні за євро.

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