Євро дешевшає, долар – на максимумах: курс валют в Україні 8 червня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,10 грн, а євро – 51,10 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 8 червня, зріс на 1 копійку і складає 44,59 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 51,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,72 грн/євро, а курс продажу - 51,45 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 8 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,36 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто українська валюта зросла на 3 копійки.

Долар зміцнився після того, як були оприлюднені дані про ринок праці у США за травень, які перевершили всі очікування. Зростання кількості робочих місць у США в травні перевершило всі прогнози.

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