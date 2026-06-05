Долар і євро дорожчають наприкінці тижня: курс валют в обмінниках і банках

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 5 червня, зріс на 3 копійки і складає 44,58 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,11 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і становить 51,98 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,25 гривні за євро.
Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,19 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,85 грн/євро, а курс продажу - 51,65 грн/євро.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 5 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,38 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 4 червня – 44,35 грн/дол.).
Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,67 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 14 копійок.
4 червня долар утримувався поблизу двомісячного максимуму, оскільки нове загострення конфлікту в Перській затоці послабило апетит інвесторів до ризику. статус долара як "тихої гавані" знову посилюється на тлі зростання цін на нафту та прибутковості державних облігацій через геополітичну напруженість.