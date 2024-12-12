Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, євро - 43,65 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України в четвер, 12 грудня, зріс на 9 копійок і в середньому становить 41,99 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,65 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,87 грн/дол., що на 3 копійки нижче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 3 копійки і становить 44,30 грн/євро, курс продажу - 44,13 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 12 грудня, становить 100 924,80 дол. У гривні її ціна сьогодні становила 4 211 770,53 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Раніше УНІАН писав, що Національний банк України встановив на четвер, 12 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол. Таким чином, гривня ослабла на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс євро на четвер встановлено на рівні 43,80 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

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