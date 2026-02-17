Valve визнала гострий дефіцит Steam Deck: купити консоль стане складніше

Компанія також нагадала, що більше не виробляє LCD-модель з накопичувачем на 256 ГБ.

Valve визнала, що через кризу з пам'яттю і накопичувачами доступність Steam Deck "серйозно постраждала". Консоль може часом повністю зникати з продажу в деяких регіонах, пише The Verge.

Раніше в лютому ЗМІ звернули увагу, що Steam Deck з OLED-екраном несподівано зникла з офіційних каналів продажів. Журналісти припускали, що Valve зазнає труднощів з поставками пристроїв через складну ситуацію на ринку пам'яті. Тепер компанія підтвердила це офіційно.

У The Verge відзначають, що портативного ПК немає в наявності в США, Канаді та ряді країн Азії вже більше тижня.

Одночасно компанія нагадала про долю Steam Deck LCD з накопичувачем на 256 Гбайт. Виробництво найдешевшої версії вже припинено, і після розпродажу решти одиниць вона остаточно зникне з асортименту.

Непроста ситуація на ринку пам'яті також впливає на інші апаратні плани компанії. Раніше Valve повідомилапро перенесення дати виходу ігрового міні-ПК Steam Machine на більш пізній термін. У компанії пояснюють це необхідністю перегляду цін і логістики.

Водночас новий Steam Deck поки що навіть не на горизонті. Valve не раз говорила, що відкладає друге покоління портативного ПК, очікуючи щонайменше 50% "стрибка" в продуктивності. Недавнє тестування Digital Foundry показало, що Steam Deck вже не справляється із запуском сучасних ААА-ігор.

На початку лютого Valve представила свіжу статистику щодо обладнання користувачів Steam. GeForce RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а чіпсети AMD стають все популярнішими.

