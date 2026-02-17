ЗСУ вразили дорогий російський вертоліт в окупованому Криму

Масштаб пошкоджень гвинтокрила уточнюється.

Українські захисники продовжують докладати зусиль з метою зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ. Цієї ночі вдалося влучити в корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"У ніч на 17 лютого в районі населеного пункту Камишли (тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим) українськими воїнами уражено ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано влучання в ціль.

Відео дня

Окрім того, 16 лютого 2026 року уражено три пункти управління БпЛА ворога:

у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);

у районі Анатоліївки (Курська область, РФ);

у районі Затишшя (ТОТ Запорізької області).

У Генштабі додали, що втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Знищення російської техніки

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що українські захисники уразили російський транспортно-десантний катер БК-16, радіолокаційну станцію РСП-10, вузол зв’язку та склад боєприпасів росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: