Загалом було виплачено понад 3,6 млрд грн.

Допомогу у 8 тис. грн отримали майже півмільйона українців.

Читайте такожМінфін розпочав підготовку наступного держбюджетуПро це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

Він уточнив, що загалом було виплачено понад 3,6 млрд грн.

"Це вперше в історії незалежної України у період кризи гроші були спрямовані на пряму допомогу підприємцям та їхнім співробітникам", - зазначив глава держави.Джерело:

Допомога ФОПам на період жорсткого карантину

З 14 грудня портал «Дія» та однойменний мобільний додаток почали приймати заявки на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплат внаслідок запровадження карантинних обмежень, і фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Сума допомоги фізичним особам-підприємцям (ФОП) та найманим робітникам була обрана виходячи з можливостей держави та терміну локдауну, пояснила голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна.

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Автор: Антоніна Доломанжи