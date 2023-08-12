На початку російського вторгнення чимало українців отримали грошову допомогу, хоча формально не мали такого права.

Уряд має намір судитися із вчителями та науковцями, які неправомірно отримали 6 500 гривень грошової допомоги від держави на початку повномасштабної війни та досі не повернули ці гроші. Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки (МОН), копію якого за інформаційним запитом отримало видання "Українські новини".

В листі зазначається, що МОН та Мінекономіки склали перелік освітян та науковців, які мають "терміново та у повному обсязі повернути неправомірно отриману допомогу в розмірі 6 500 гривень". Ці гроші планують перерахувати до резервного фонду державного бюджету, звідки їх спрямують на потреби національної безпеки та оборони.

"У разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів Мінекономіки буде змушене звернутися до суду", – сказано в листі Міносвіти, датованому 13 липня, який розіслали закладам освіти і науки.

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За даними Мінекономіки України, станом на 29.06.2023 кошти не повернули 3 247 працівників бюджетних установ сфери науки і освіти.

Видання зазначає, що "непопулярний за змістом" лист Міносвіти був підписаний заступником міністра Світланою Даниленко, а не самим міністром Оксеном Лісовим.

Чому уряд вимагає від освітян повернути 6500 гривен

На початку березня 2022 року уряд розширив стару програму "єПідтримка" і додав до неї можливість отримання громадянами разової грошової допомоги в розмірі 6 500 гривень. Допомогу мали право отримати українці, що втратили зарплату чи дохід (або їх частину) через російське вторгнення. Йшлося про тих, хто працює за контрактом, або є фізичною особою-підприємцем.

Фактично допомогу через застосунок "Дія" могли оформити усі українці, зокрема й ті, хто формально не мав на це права. Наприклад, працівники бюджетних установ, зарплати яким продовжували нараховувати в повному обсязі – тобто вони доходи не втрачали. Пізніше таких людей зобов’язали повернути отримані гроші.

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