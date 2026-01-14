У ЄС розповіли, як буде розділено кредит на 90 мільярдів євро для України

60 млрд євро будуть використані для закупівлі військового обладнання з країн ЄС та ЄАВТ.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір розділити 90 мільярдів євро, схвалених для України, на дві частини: одну третину для загального бюджету та дві третини для військових поставок, пише Reuters.

"Ми робимо справді наступний крок у нашій підтримці побудови сильнішої та стабільнішої України", – сказала вона на прес-конференції в Брюсселі.

За словами фон дер Ляєн, 60 мільярдів євро, які будуть витрачені на військове спорядження, будуть використані переважно для закупівлі обладнання з країн ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Відео дня

Кредит від ЄС для України - останні новини

У грудня 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Україна буде зобов’язана повернути ці кошти лише після того, як Росія виплатить репарації. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а ЄС залишає за собою право використовувати наявні грошові залишки для фінансування цього кредиту.

Нідерланди та Франція сперечаються, які умови слід встановити до позики від Європейського Союзу в розмірі 90 млрд євро для України. Нідерланди пропонують надати Україні 15 млрд євро на закупівлю зброї, яка виробляється за межами Євросоюзу, тоді як Франція, навпаки, хоче запровадити жорсткий пункт "Купуй європейське".

Нідерланди ж вважають, що Україні варто надати більшої свободи у використанні 90-мільярдного кредиту, який ЄС пообіцяв Києву для фінансування оборони.

