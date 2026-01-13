Франція хоче заборонити Україні купувати неєвропейську зброю за кредитні кошти, - Politico

Франція пропонує запровадити пункт "Купуй європейське", що не дозволило б Україні купувати зброю, наприклад, в США та інших країнах, що не в Євросоюзі.

Нідерланди пропонують надати Україні €15 млрд на закупівлю зброї, яка виробляється за межами Євросоюзу, тоді як Франція, навпаки, хоче запровадити жорсткий пункт "Купуй європейське", повідомляє Politico.

В статті вказується, що Нідерланди та Франція сперечаються, які умови слід встановити до позики від Європейського Союзу в розмірі 90 млрд євро для України. Ці кошти будуть поділені на військову та бюджетну підтримку.

Зокрема, Нідерланди вважають, що Україні варто надати більшої свободи у використанні 90-мільярдного кредиту, який ЄС пообіцяв Києву для фінансування оборони.

За даними видання, за кілька днів до того, як Єврокомісія офіційно оприлюднить свою пропозицію, уряд Нідерландів запропонував виділити Україні щонайменше €15 млрд на закупівлю зброї, яка виробляється в США та інших країнах, але не в Європейському Союзі.

Вказується, що Франція, навпаки, хоче впровадити пункт, який передбачатиме, що Україна буде купувати лише європейську зброю. Пункт "Купуй європейське" дуже б ускладнив надходження коштів до країн, що не входять до Євросоюзу.

В Нідерландах підкреслюють, що такий підхід зв’яже руки Україні та обмежить її здатність захищатися від російської агресії. До того ж, як зазначили в Амстердамі, європейські країни не виробляють деякі види озброєння в достатніх кількостях, щоб допомогти Україні.

"Україні також терміново потрібне обладнання, вироблене третіми країнами, зокрема, системи протиповітряної оборони та перехоплювачі американського виробництва, боєприпаси та запчастини для F-16, а також засоби для далекобійних ударів", - йдеться в листі, які написали Нідерланди.

Додається, що хоча Амстердам й підтримує запровадження пункту "Купуй європейське", але пропонує виділити кошти Україні, щоб придбати те озброєння, якого в Європи наразі немає.

19 грудня саміт лідерів ЄС схвалив надання Україні фінансової підтримки в розмірі €90 млрд протягом 2026 та 2027 років. Київ отримає безвідсотковий кредит за рахунок позики, яка буде забезпечена бюджетом Євросоюзу. Це означає, що лідери ЄС так і не змогли узгодити надання репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів.

Фінансова допомога ЄС для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 19 грудня лідери Європейського Союзу домовилися про надання позики Україні. За даними Politico, країни Європи сперечалися про те, хто повинен оплатити рахунок й припускається, що це питання так і не вирішене. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропонували передати кошти з конфіскованих російських активів, але прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер відмовився від цієї ідеї, хвилюючись, що Москва може розпочати репресії. Наводяться дані Міжнародного валютного фонду, що у 2026 році Україні загрожує дефіцит фінансування у 72 мільярди євро.

Також ми писали, що речник Єврокомісії Мачей Берестецький повідомив, що перший транш кредиту від Європейського союзу для України має надійти не пізніше другого кварталу 2026 року. Наразі фахівці Єврокомісії працюють над пропозицією для регламенту. Він має визначити умови для України щодо отримання траншів. Європейська комісія планує в січні прийняти цю пропозицію, потім її передадуть законодавцям для затвердження.

