Народна депутатка заявила, що на спецрахунках НБУ лежать гроші, які були виділені для ЗСУ, але вони досі не були використані.

Протягом 2024 року на спеціальний рахунок у Національному банку України, відкритий для підтримки Збройних сил України, надійшло близько 16 мільярдів гривень. Однак досі на потреби ЗСУ було перераховано лише третину від цієї суми - 5,9 млрд гривень. Більша частина коштів залишається на рахунках НБУ без використання, заявляє народний депутат Ніна Южаніна в Telegram.

"Станом на 1 січня 2025 року залишок коштів на спецрахунку склав майже 12,3 млрд грн. Чому ці кошти залишаються на рахунку, а не працюють на оборону?", - задалася питанням Южаніна.

Згідно з її даними, у 2024 році кошти зі спецрахунку перераховували низці відомств. Міноборони України - 2 962 мільйони гривень; Держспецзв'язку - 1 917,47 мільйон гривень; СБУ - 475 мільйонів гривень; ГУР - 261,3 мільйон гривень тощо.

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Загалом, за її словами, за весь час війни військові частини отримали менше 1% від 38 мільярдів гривень, які перераховувалися на потреби оборони зі спецрахунку.

"У березні 2024 року урядом узагалі було зупинено можливість перерахування коштів із цього рахунку військовим частинам для задоволення першочергових потреб", - зазначає Южаніна в іншому пості Telegram.

Нардеп від партії "Європейська Солідарність" заявила, що у Верховній Раді України блокуються всі пропозиції фракції щодо збільшення частки військового ПДФО, "який автоматично спрямовується військовим частинам".

Інші новини про допомогу ЗСУ

Раніше УНІАН повідомляв, що дві країни закуплять для України зброю її ж виробництва на суму €535 мільйонів. У цьому процесі, зокрема, скористаються відсотками від заморожених російських активів.

Крім того, військову допомогу для України готові посилити шість найбільших країн Європи. Про це йдеться в Берлінській декларації за підсумками міністерських переговорів представників цих країн.

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