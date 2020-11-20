Азіатський торговельно-економічний блок стане домінуючим у найближчій перспективі і Україні потрібно звернути увагу на відновлення співпраці з Китаєм. Таку думку висловили економічні експерти. Основний їх аргумент - економіка країн Заходу переживає не найкращі часи і стискається, вони не можуть запропонувати Україні ні інвестицій, ні зростання торгівлі. Але Україні доведеться потрудитися, щоб повернути довіру Китаю з урахуванням безлічі скандальних проектів.

"Внаслідок скандалу з "Мотор Січчю", Україна надовго зникне з радарів китайських інвесторів. Новий світовий мегакластер, що формується навколо Китаю, навряд чи запропонує нам стати сполучною ланкою з ринком ЄС (але ж при правильній економічній політиці ми могли б з успіхом виконати цю роль, залучаючи десятки мільярдів доларів іноземних інвестицій і мультиплікувавши свою економіку в рази). А попереду маячить цілком реальна загроза сплати за міжнародним арбітражем 3,5 млрд дол. І якщо таке рішення буде прийнято – доведеться заплатити, адже ми і самі досить ефективно апелюємо до системи міжнародного права. Центр світової економіки поступово переміщається в Китай. У Пекіні ніколи не забудуть ні про "зернові кредити", ні про ситуацію з "Мотор Січчю", — пише у своєму блозі економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Як повідомлялося раніше, в міжнародний арбітраж подавати на Україну і китайська компанія Sinohydro Corporation Limited - з позовом за розірвання Державним агентством автомобільних доріг України ("Укравтодор") контракту на реконструкцію об'їзної дороги навколо Житомира.

А Олександр Гончаров, директор Інституту розвитку економіки України, вважає, що цей скандал відлякає від України багатьох інвесторів, не обмежуючись лише Китаєм. "І після таких гучних скандалів до нас в Україну потужним потоком хлинуть іноземні інвестиції?! Все ясно: зроблене владою є нелогічним і ірраціональним - Україна відмовилася, по-перше, від найбільшої в сучасній нашій історії інвестиції в національну промисловість; по-друге, від виходу на китайський авіаринок об'ємом до 1 трлн дол. США", — відзначає експерт. І нагадує про майбутній міжнародний арбітражний розгляд на 3,5 млрд доларів, зауваживши, що за дії українських чиновників щодо найбільшої промислової інвестиції заплатять жебраки українці, а виплата компенсацій неминуча: "у скандальному інвестиційному спорі з державою Україну представлятимуть три провідні міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper і Bird & Bird з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд. дол. США. У вищеназваних американських юркомпаніях, які будуть захищати інтереси інвесторів в міжнародному арбітражі, працюють екс-директор ФБР США Роберт Мюллер і Дуглас Емхофф – чоловік іншого зоряного американського юриста, екс-прокурора Каліфорнії Камали Харріс, яка в разі перемоги Джо Байдена займе пост віце-президента США".

У свою чергу у своєму присвяченому співпраці з Китаєм блозі на Delo.ua Андрій Пилипенко, член правління українсько-китайського інвестиційного клубу, звертає увагу на перші дії США, що свідчать про зміну войовничої ізоляціоністської парадигми Трампа на більш конструктивний підхід, що відриває нові можливості для України. "Це лише перші кроки [США] щодо примирення. І Україні саме час скористатися моментом — навести різкість, розглянути перші риси потенційної відлиги в американо-китайських відносинах і побачити свої можливості", — дає Пилипенко пораду українській владі, і нагадує, що саме зростаюче споживання в КНР на тлі економічного зростання дозволило економіці України не зірватися в економічну прірву.

Експерт зазначає, що обсяги українського експорту в Китай зросли на 54%, в той час як поставки в усі інші країни світу скоротилися на 5,6%. "Збільшення торгового обороту між Україною і КНР відбувається не завдяки, а в значній мірі всупереч українській зовнішньоторговельній політиці. Близько п'яти років лише обговорюється питання про створення зони вільної торгівлі Україна-КНР, на дипломатичному фронті — тиша і прохолода... Байден не буде протидіяти україно-китайським бізнес-проектам і торгівлі: він неодноразово повторював, що в інтересах США — сильна стабільна Україна. А сильною і стабільною вона може бути в тому випадку, якщо не звалиться в економічну прірву, від якої її зараз утримує тільки зростаючий експорт в Китай", — підкреслює експерт.

Але економічні експерти попереджають: вікно можливостей для врегулювання проблемних ситуацій в україно-китайських відносинах досить вузьке. Зниження тиску США на КНР дає час і Пекіну на пошук більш надійних і передбачуваних партнерів, ніж Україна. А якщо Україна все ж доведе до розглядів у міжнародному арбітражі проблемні кейси "Мотор Січ" і Sinohydro, доведеться забути про ринок КНР. У той час, як Олексій Дорошенко голова Національної ради економічного розвитку попереджає: "США, не вкладаючи в нас стільки грошей, скільки готовий вкласти Китай, не дають приходити сюди їх інвестиціям. Тим самим Україну виштовхують на задвірки світової економіки".

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Автор: УНІАН