Українці рекордно виводять заощадження з банків та беруть кредити, - аналітик

У березні 2026 року було зафіксовано найбільший відтік гривневих депозитів та коштів населення з банківських рахунків за 26 місяців - 12,7 млрд грн або 1,3%. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

Як йдеться у публікації, обсяг депозитів скоротився до 956,1 млрд грн. При цьому річні темпи приросту гривневих депозитів демонструють найвищий рівень з 2024 року у +19,8%.

За словами Шевчишина, відтік валютних заощаджень українців з банків у березні склав 56,8 млн дол., що стало максимумом за останні 7 місяців. Загальний обсяг валютних депозитів та коштів на рахунках населення в банках складає 11,05 млрд дол.

Аналітик вважає, що кошти могли піти на закриття поточних потреб. При цьому обсяг кредитів населення зріс на рекордні 11,9 млрд грн – до 357,7 млрд грн.

"Куди пішли гроші? На паливо, на власні витрати у березні, на купівлю готівкової валюти? Частково на ОВДП, але далеко не все. Тобто з депозитів та рахунків познімали, й ще кредитів набрали", - зауважив Шевчишин.

Також, за його словами, у березні різко скоротився обсяг готівки на руках населення – на 0,6% до 864,4 млрд грн.

"Це найбільше місячне зниження показника для березня. І найбільше зниження за останні 15 місяців. Все пішло на закупку валюти та палива?", - зазначив аналітик.

