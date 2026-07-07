Україна несподівано увійшла до ТОП-5 економік Європи, що розвиватимуться найшвидше

Відбудова країни має забезпечити приплив інвестицій, які, за оцінками, наближаються до 600 млрд доларів.

Україна посіла третє місце в рейтингу економічного зростання європейських країн з прогнозованим середнім показником на рівні близько 3,8% на рік. Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд у новому дослідженні World Economic Outlook.

За прогнозом МВФ, у 2027–2031 роках єврозона зростатиме в середньому на 1,2% щороку. Для порівняння, світова економіка зростатиме в середньому на 3,2% на рік упродовж того ж періоду. Країни Азії, що розвиваються, будуть демонструвати середньорічне зростання на рівні 4,6%.

Економічне зростання європейських країн стримуватиме високий рівень державного боргу, старіння населення, низька продуктивність праці, тривале збереження високих цін на енергоносії та геополітична невизначеність. При цьому п'ять невеликих європейських економік демонструватимуть значно вищі темпи розвитку.

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5. Молдова

За прогнозом, економіка Молдови у 2027–2031 роках зростатиме в середньому на 3,5% на рік. Найкращий результат очікується у 2028 році, коли темпи зростання сягнуть близько 3,7%. Відновлення відбувається після низки серйозних потрясінь: війни біля кордонів країни, енергетичної кризи та посухи, через які економічне зростання у 2024 році майже зупинилося.

Основою відновлення стала фінансова підтримка ЄС та проведення реформ. У 2022 році Брюссель надав Молдові статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу, а у 2024 році офіційно відкрив переговори про членство. План економічного зростання ЄС спрямовує кошти на реалізацію державних інвестиційних проєктів.

Значну частину економічного зростання Молдови забезпечує підвищення реальних зарплат і грошові перекази трудових мігрантів.

4. Сербія

Сербія трохи випереджає Молдову: у 2027–2031 роках її економіка, за прогнозами, зростатиме в середньому на 3,52% на рік. Темпи зростання поступово прискорюватимуться і досягнуть піку приблизно у 2030–2031 роках. У короткостроковій перспективі ключовою подією стане наступний рік. Річ у тім, що у 2027 році Белград прийматиме всесвітню виставку Expo 2027, яка, як очікується, приверне мільйони відвідувачів.

Підготовка до заходу стимулює масштабний будівельний та інфраструктурний бум: країна активно інвестує у будівництво автомагістралей, модернізацію залізниць і розвиток міської інфраструктури. Це відбувається на тлі зростання експорту промислової продукції та значних китайських інвестицій у видобуток міді. Головним драйвером економіки в цьому випадку виступають державні інвестиції.

3. Україна

МВФ прогнозує, що економіка України у 2027–2031 роках зростатиме в середньому на рівні близько 3,8% на рік. Найвищі темпи очікуються у 2028 році – близько 4,2%.

Прогноз ґрунтується на сценарії післявоєнного відновлення. Він передбачає, як і базовий сценарій МВФ, що війна поступово завершиться, а масштабна відбудова країни розпочнеться повною мірою. Це має забезпечити приплив інвестицій, які, за оцінкою Світового банку, вже наближаються до 600 млрд доларів.

Якщо ж відкинути це припущення, перспективи істотно погіршуються. Згідно з песимістичним сценарієм МВФ, який передбачає продовження бойових дій, економічне зростання України у 2027 році становитиме лише 1%.

"Перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, оскільки війна й надалі завдає значної шкоди населенню та економіці", – говорять у МВФ.

2. Косово

Попри відносно невеликий розмір економіки, Косово, за прогнозами, залишатиметься однією з найдинамічніших економік Європи. Очікується, що темпи економічного зростання стабілізуються на рівні близько 4% завдяки високому внутрішньому споживанню, державним інвестиціям, грошовим переказам діаспори та молодій робочій силі.

Особливістю економічного зростання країни є його джерела. Грошові перекази від численної діаспори, яка переважно проживає в Німеччині та Швейцарії, фінансують як споживання, так і інвестиції бізнесу. Додатковими чинниками зростання виступають державні витрати на розвиток інфраструктури та подальше зміцнення банківського сектору.

Ця модель має і свої слабкі сторони. Економічне зростання значною мірою базується на внутрішньому попиті та залежить від імпорту, тоді як країні поки що не вдалося сформувати конкурентоспроможну експортну базу.

1. Мальта

Мальта очолює рейтинг найшвидше зростаючих економік Європи. За оцінками МВФ, протягом наступних п'яти років економіка країни зростатиме в середньому майже на 4% щороку.

Протягом останнього десятиліття економіка острова зростала майже на 7% щороку завдяки розвитку туризму, індустрії онлайн-ігор, а також секторів професійних і фінансових послуг. Стрімке економічне зростання супроводжувалося активним залученням іноземних працівників. Ця модель розвитку поступово вичерпує свій потенціал. Дефіцит робочої сили посилюється, тому Мальта більше не може покладатися виключно на швидке збільшення кількості працівників.

"Приплив іноземних працівників, який у минулому стимулював економічну активність, одночасно створив додаткове навантаження на інфраструктуру та державні послуги, продемонструвавши межі нинішньої трудомісткої моделі економічного зростання", – зазначили у МВФ.

Наступний етап економічного розвитку Мальти залежатиме не стільки від розширення ринку праці, скільки від підвищення продуктивності. За оцінкою Фонду, для збільшення довгострокового потенціалу економічного зростання країні необхідно зміцнювати державні фінанси, одночасно нарощуючи інвестиції в інфраструктуру, освіту та інновації.

Економіка України – останні прогнози

В оновленому макроекономічному прогнозі інвестгрупи ICU зазначалося, що українська економіка виявилася стійкішою до викликів, ніж очікувалося. Водночас аналітики переглянули низку ключових макроекономічних прогнозів у бік погіршення: тепер вони очікують повільніше зростання ВВП, вищу інфляцію та швидше послаблення курсу гривні.

Аналітики очікують, що цього року реальний ВВП України зросте менш ніж на 1%. За їхніми оцінками, за відсутності суттєвого покращення безпекової ситуації слабкі темпи економічного зростання залишатимуться характерними і в наступні роки.

В Організації економічного співробітництва та розвитку прогнозують, що у 2026–2027 роках економіка України й надалі зростатиме, однак темпи цього зростання залишатимуться помірними. Головними чинниками, які стримуватимуть розвиток, називають наслідки війни, нестачу робочої сили та значну залежність країни від зовнішньої фінансової допомоги.

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