Нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів, зазначив очільник уряду.

Кабінет міністрів затвердив документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад та грейдів. Як сказав під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% - премії.

За його словами, нова система охопить як державні органи з юрисдикцією на всю Україну (міністерства, Секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).

"Одночасно з 1 січня ми скорочуємо кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч. І це лише перший етап", – додав прем’єр-міністр.

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Він зазначив, що нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.

Проблеми з виплатою зарплат і пенсій в Україні

Раніше віце-прем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна буде змушена відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсій мільйонам громадян, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.

За її словами, брак зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку до режиму "виживання" після того, як вона продемонструвала відновлення у 2023 році.

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