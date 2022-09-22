На зустрічі Ердоган та чиновники обговорять угоди з Росією, нещодавню волатильність на стамбульській фондовій біржі та загальну економічну ситуацію.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збере у п'ятницю нараду високого економічного рівня.

Про це інформує Reuters.

На порядок денний наради винесли ймовірні санкції Заходу, а також обговорення російської платіжної системи "Мир". На зустрічі Ердоган та чиновники обговорять угоди з Росією, нещодавню волатильність на стамбульській фондовій біржі та загальну економічну ситуацію.

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Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2022 року турецькі банки Is Bankasi і DenizBank відмовилися обслуговувати карти "Мир" у своїх банкоматах і торгових точках. Рішення прийняли на тлі попереджень влади США про можливе введення санкцій проти організацій, що приймають нацкарту за межами країни.

Фахівці вже попередили росіян, що зарубіжні банки, які уклали раніше договори з оператором карт "Мир", здатні відмовитися від співпраці з російською системою через побоювання санкцій США. Росіян також закликали брати з собою в подорожі готівку.

Зазначимо, банки Казахстану, В'єтнаму та Вірменії, які раніше приймали картки "Мир", перестали працювати з російською платіжною системою.

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