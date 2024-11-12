За словами Борреля, ЄС має взяти на себе відповідальність щодо України.

Європейський Союз повинен розглянути сценарій, за яким його підтримка для України має збільшитися після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише Bloomberg.

За інформацією журналістів, він виступив у Варшаві разом з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. У виданні нагадали, що цими вихідними Боррель перебував у Києві, де пообіцяв, що допомога Україні з боку ЄС буде залишатися "непохитною".

Водночас видання Polska Agencja Prasowa SA повідомило, що під час зустрічі із Сікорським Боррель наголосив, що не може бути так, що США діють, а Європа лише реагує на ситуацію в Україні.

Відео дня

Голова європейської дипломатії нагадав, що Польща завжди була лідером у наданні Україні всього потрібного для захисту в умовах війни, а Україна "потребує цієї підтримки в цей критичний момент".

"Не може бути ситуації, коли американці діють, а європейці лише реагують. Ми самі повинні взяти на себе відповідальність. Ми повинні запевнити Україну, що наша підтримка триватиме, але для цього потрібні адекватні ресурси та рішучість. Це вимагає політичної волі і, перш за все, фінансових ресурсів", - наголосив дипломат.

ЄС та Україна - останні новини

Раніше Жозеп Боррель заявив, що на своєму шляху до Європейського Союзу Україна має дуже добрий результат, навіть кращий, ніж у деяких інших держав. За його словами, це свідчить про те, що українці й справді хочуть стати членом ЄС.

Також голова європейської дипломатії розповів, які гарантії безпеки Європейський Союз може надати Україні. Він підкреслив, навіть якщо ЄС не є військовим альянсом, то це не означає, що держави не надають одне одному допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: