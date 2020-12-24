Сергій Марченко зазначив, що показники бюджету-2021 збалансовані та є реалістичними.

Ризиків щодо можливих негативних ситуацій з виплатами зарплат освітянам, медикам, субсидій через чергові карантинні обмеження на сьогоднішній момент немає.

Читайте такожБюджет-2021 може бути не виконаний - НБУПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка.

"Показники бюджету збалансовані, вони реалістичні. На перший квартал і до кінця року ми вже сформували розпис і чітке розуміння, яким чином ми будемо виконувати видатки - в першу чергу захищенні. Які джерела доходів для цього потрібні, які запозичення ми будемо робити. Тобто ризиків щодо того, що можлива якась негативна ситуація, якийсь негативний сценарій, на сьогоднішній момент немає зовсім. Більш того, я скажу, що в нас досить оптимістичне бачення щодо того, як ми будемо працювати в наступному році", - зазначив він.

Що цьому передувало

15 грудня Верховна Рада у другому читанні та загалом ухвалила державний бюджет на наступний 2021 рік. "За" відповідне рішення на засіданні проголосувало 289 депутатів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав ухвалення Радою Державного бюджету на 2021 рік, назвавши це "важливим державницьким рішенням".

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Автор: УНІАН