Реалізація акту потребуватиме додаткових видатків із держбюджету у розмірі 6,1 млрд грн.

У середу, 10 листопада, Кабмін схвалив порядок погашення заборгованості пенсій для пенсіонерів, котрі проживають на окупованій частині Донбасу. На що піде ще 6,1 мільярда гривень з держбюджету.

Разом з тим, такі пенсії виплатять й для громадян, які зареєструвалися на підконтрольній Україні території, але відмовилися від взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Пенсіонерам з ОРДЛО уряд дав змогу ідентифікуватися у Пенсійному фонді онлайн.

Як пише видання На пенсії, у постанові йдеться про різний підхід до пенсіонерів: враховуватиметься причина, з якої громадянин не отримував держвиплати.

Читайте такожДолар дивує: чого чекати від курсу валют у четвер, 11 листопадаЗгідно з законом про пенсійне страхування, пенсія, на яку пенсіонер мав право, але не отримав з власної провини, виплачуються за минулий час, але не більш як за три роки до дня звернення за отриманням виплат.

Нараховані суми пенсії, які не були отримані з вини органу, який призначає та виплачує пенсію, сплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.

Розмір пенсій в Україні

На сьогодні в Україні мінімальна пенсія становить 1 854 грн, однак у 2022 році розмір виплат буде змінено. З 1 січня 2022 року середню пенсію в Україні буде збільшено до 4 000 грн.

У грудні 2021 року буде встановлена мінімальна пенсія в розмірі 2 600 грн для осіб старше 65 років, які мають повний стаж роботи (чоловіки – 35 років, жінки – 30). Зараз для цієї категорії вона становить 2 400 грн

У січні буде зроблено перерахунок для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати.

Автор: Яна Ставська