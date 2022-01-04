В Україні висока інфляція з'їдає частину номінального приросту доходів населення.
Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.
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За словами експерта, зростання ВВП залишатиметься повільним, принаймні, протягом першого півріччя 2022 року.
"Ми очікуємо економічного зростання за підсумками року на рівні 3,2 відсотка. Ключовим драйвером ВВП в останні роки було приватне споживання домогосподарств. Він сповільниться протягом 2022 року. По-перше, висока інфляція з'їдає частину номінального приросту доходів населення. По-друге, бізнесу буде все складніше підтримувати поточні темпи зростання зарплат без втрати конкурентоспроможності", - зазначив експерт.
За словами Ваврищука зовнішні ринки були вкрай сприятливі для українського бізнесу в частині цін, проте в реальному вимірі обсяги експорту товарів в поточному році залишаються на рівні 2020 року.
"Ми не очікуємо підтримки економіки з боку експорту й у 2022 році, тому що економіки основних торгових партнерів України будуть сповільнюватися. Водночас інвестиції стануть вагомим чинником зростання ВВП. Приватний бізнес поступово відновлює свої інвестиційні програми після тривалої паузи, пов'язаної з невизначеністю через пандемію COVID-19. Також державні інфраструктурні проекти й далі сприятимуть зростанню ВВП", - зазначив експерт.
Експерт також зазначив, що у 2022 році інфляція складе 7,2 відсотка.
"Ми очікуємо, що інфляція повернеться в цільовий діапазон НБУ тільки в першому кварталі 2023 р.Хоча індекс споживчих цін вже поступово знижується щодо свого пікового значення 11 відсотків у вересні, базовий ІСЦ і далі буде рости протягом першого півріччя 2022 р. стійкий інфляційний тиск факторами попиту і пропозиції. Ризиком залишається потенційний перегляд цін на електроенергію і газ з травня 2022 року. З урахуванням цього ми очікуємо, що облікова ставка НБУ буде залишатися на поточному рівні, принаймні, до кінця третього кварталу", - підкреслив аналітик.
Експерт також зазначив, що у 2022 році валютний курс буде на рівні в середньому 27,7 грн/дол.
"Немає ніяких факторів, які фундаментально тиснули б у бік зміцнення, або в бік ослаблення гривні. Валютний курс і валютний ринок залишатимуться відносно стабільними. При цьому протягом року можливо багато епізодів, коли гривня буде під тиском", - підкреслив аналітик.
Споживча інфляція в Україні:
- Споживча інфляція в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.
- Споживча інфляція в Україні у вересні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.
- Споживча інфляція в Україні в жовтні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року - склала 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.
- Кабінет Міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.
- Згідно консенсус-прогнозу Міністерства економіки, середньорічний показник інфляції в Україні у 2022 році може знизитися до 8% з нинішніх 9,4%, які прогнозуються на кінець 2021 року.
- 9 грудня 2021 року Нацбанк прогнозував, що інфляція в Україні продовжить поступово знижуватися протягом всього 2022 року.