Експерт також зазначив, що в 2022 році інфляція складе 7,2 відсотка.

В Україні висока інфляція з'їдає частину номінального приросту доходів населення.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Читайте такожBloomberg назвав основні ризики для світової економіки у 2022 році

За словами експерта, зростання ВВП залишатиметься повільним, принаймні, протягом першого півріччя 2022 року.

"Ми очікуємо економічного зростання за підсумками року на рівні 3,2 відсотка. Ключовим драйвером ВВП в останні роки було приватне споживання домогосподарств. Він сповільниться протягом 2022 року. По-перше, висока інфляція з'їдає частину номінального приросту доходів населення. По-друге, бізнесу буде все складніше підтримувати поточні темпи зростання зарплат без втрати конкурентоспроможності", - зазначив експерт.

За словами Ваврищука зовнішні ринки були вкрай сприятливі для українського бізнесу в частині цін, проте в реальному вимірі обсяги експорту товарів в поточному році залишаються на рівні 2020 року.

"Ми не очікуємо підтримки економіки з боку експорту й у 2022 році, тому що економіки основних торгових партнерів України будуть сповільнюватися. Водночас інвестиції стануть вагомим чинником зростання ВВП. Приватний бізнес поступово відновлює свої інвестиційні програми після тривалої паузи, пов'язаної з невизначеністю через пандемію COVID-19. Також державні інфраструктурні проекти й далі сприятимуть зростанню ВВП", - зазначив експерт.

Експерт також зазначив, що у 2022 році інфляція складе 7,2 відсотка.

"Ми очікуємо, що інфляція повернеться в цільовий діапазон НБУ тільки в першому кварталі 2023 р.Хоча індекс споживчих цін вже поступово знижується щодо свого пікового значення 11 відсотків у вересні, базовий ІСЦ і далі буде рости протягом першого півріччя 2022 р. стійкий інфляційний тиск факторами попиту і пропозиції. Ризиком залишається потенційний перегляд цін на електроенергію і газ з травня 2022 року. З урахуванням цього ми очікуємо, що облікова ставка НБУ буде залишатися на поточному рівні, принаймні, до кінця третього кварталу", - підкреслив аналітик.

Експерт також зазначив, що у 2022 році валютний курс буде на рівні в середньому 27,7 грн/дол.

"Немає ніяких факторів, які фундаментально тиснули б у бік зміцнення, або в бік ослаблення гривні. Валютний курс і валютний ринок залишатимуться відносно стабільними. При цьому протягом року можливо багато епізодів, коли гривня буде під тиском", - підкреслив аналітик.

Споживча інфляція в Україні: