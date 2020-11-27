Поточні обсяги вкладень знизилися на 35,5% з початку року.

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня зріс на 0,2%, або на 156,8 мільйона гривень - до 74,662 мільярда гривень.

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Як свідчать дані на сайті Національного банку України, поточна частка нерезидентів на ринку ОВДП України залишилася на рівні 8,3%, а в порівнянні з початком року обсяги вкладень знизилися на 41,1 мільярда гривень, або на 35,5%.

Що цьому передувало

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики України в 2019 році зріс на 109 мільярдів гривень, або в 18 разів, - до 115,8 мільярда гривень.

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Автор: Катерина Жирій