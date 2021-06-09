Кабінет міністрів шляхом делегування до конкурсної комісії своїх представників дає старт процедурі відбору керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
«Сьогодні ми делегували до конкурсної комісії з обрання директора БЕБ трьох представників Кабінету міністрів. Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки Олексія Любченка, міністра фінансів Сергія Марченка і міністра інфраструктури Олександра Кубракова», - зазначив Шмигаль
За його словами, це дає змогу повноцінно розпочати процедуру відбору керівника.
Читайте такожКабмін створив Бюро економічної безпеки«Процес цей відбуватиметься прозоро і відкрито, оскільки нам важливо сформувати довіру до нового органу», - наголосив Шмигаль.
Створення Бюро економічної безпеки в Україні: деталі
Кабінет міністрів 12 травня 2021 року ухвалив проект постанови про створення Бюро економічної безпеки, яке здійснюватиме заходи із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування і використання фінансових ресурсів держави.
Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.
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