На сьогодні для всіх 15 найбільших державних компаній затверджені статути.

Кабінет Міністрів доручив затвердити політику власності державного концерну "Укроборонпром" до 4 березня.

Про це під час публічного обговорення національної економічної стратегії-2030 заявила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді.

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"На сьогодні прийнято дев'ять з десяти політик власності для ТОП-10. Єдина політика власності, яка на сьогодні не прийнята - це політика власності «Укроборонпрому». У нас минулого тижня була нарада під керівництвом прем'єр-міністра, на якій було чітке доручення винести зазначену політику на урядовий комітет і до 4 березня прийняти політику власності у відповідність зі стандартами ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку - УНІАН) і тих практик корпоративного управління, які мають бути впроваджені», - сказала вона.

За її словами, на сьогодні для всіх 15 найбільших державних компаній затверджені статути, в 10 з них вже є наглядові ради.

Що цьому передувало

Наприкінці січня цього року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію Державного концерну "Укроборонпром".

Згідно з документом, передбачається побудова сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах концерну, яка убезпечить їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу.

Крім того, відбудеться оздоровлення підприємств "Укроборонпрому" на всіх рівнях: фінансовому, соціальному та виробничо-технологічному.

10 лютого 2021 року генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв заявив про те, що "Укроборонпром" планується ліквідувати та створити на його основі новий холдинг "Оборонні системи України" до кінця червня.

"Укроборонпром"

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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Автор: Дмитро Шварц