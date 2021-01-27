Для отримання коштів на безповоротній основі підприємець повинен мати страховий стаж понад 10 років.

Кабінет Міністрів пропонує виділяти грантову підтримку в розмірі до 150 тис.грн на відкриття власного бізнесу трудовим мігрантам, які повернулися в Україну.

На сьогоднішньому засіданні Уряд схвалив відповідний законопроект, який буде переданий на голосування до Верховної Ради.

Читайте такожДоглядальниці та сантехніки: за кордоном зріс попит на українських заробітчан

"Законопроектом фактично пропонується надати грантову підтримку трудовим мігрантам, які повернулися в Україну і хочуть відкрити тут власну справу. Ми пропонуємо, щоб людина могла взяти на відкриття власного бізнесу до 150 тис.грн. Одна з важливих умов - необхідно інвестувати й власні кошти в сумі, не меншій, ніж дає держава", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, уряд сподівається, що це стимулюватиме українців залишатися у своїй країні, відкривати малий або сімейний бізнес, інвестувати кошти в нові робочі місця.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україну повернулася значна частина громадян, які працювали за кордоном (всього таких налічується понад 400 тис.). Через карантинні обмеження вони не можуть відновити роботу в інших країнах.

Передбачається, що гранти виділятимуться з Фонду загальнообов'язкового соцстрахування на безповоротній основі для громадян України, які мають страховий стаж понад 10 років. Якщо ж стаж менше ніж 10 років, виділені кошти необхідно буде пізніше повернути державі.

Прогноз

Національний банк України очікує скорочення за підсумками 2020 року переказів в Україну від трудових мігрантів через коронавірус на 0,5-1 млрд дол.

Світовий банк прогнозував у 2020 році найбільше за останні роки скорочення обсягів міжнародних грошових переказів від трудових мігрантів – приблизно на 20%, що пов'язано з економічною кризою, викликаною пандемією коронавірусу.

Що цьому передувало

На заробітки за кордон протягом 2020 року, за офіційними даними, виїхали 61,9 тисячі українців. Найбільше громадян працює зараз крім Польщі, на Кіпрі та в Ліберії.

Станом на 23 грудня 2020 року за кордоном на 40% зріс попит на українських робітників.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна