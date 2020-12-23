За кордоном зріс попит на українських заробітчан / REUTERS
За останні шість місяців за кордоном на 40% зріс попит на українських робітників.
Читайте такожУ Німеччині провели масштабну операцію з розслідування нелегального працевлаштування українокПро це повідомляє ТСН.ua.
"Найпопулярнішими країнами серед українських заробітчан є традиційно Польща, Німеччина та Чехія", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією на сайті платформи відкритих даних, загалом закордонні працедавці розмістили понад 9,5 тисячі вакансій.
Найбільш затребувані професії за кордоном
- У сусідній Польщі упродовж 2020 року найчастіше шукали пакувальників, кравців і будівельників.
- У Німеччині найбільш затребувані доглядальниці, плиточники та сантехніки.
- А в Чехії найчастіше шукають зварювальників, електриків і водіїв.
Що цьому передувало
- Як повідомлялося, на кордоні фіксують суттєве збільшення громадян, які овертаються із заробітків додому на новорічні свята. Найбільше пасажирів традиційно на кордоні з Польщею і в Закарпатській області.
- На заробітки за кордон упродовж 2020 року, за офіційними даними, виїхали 61,9 тисячі українців. Найбільше громадян працює нині окрім Польщі, на Кіпрі та в Ліберії.
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