Кабінет Міністрів виділив 175 млн грн на проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду.
Читайте такожУкраїна проводитиме спецоперацію на кордоні з Білоруссю (фото)
Згідно з прийнятим рішенням, Державній прикордонній службі виділяється 66,9 млн, а Національній гвардії - 108 млн грн.
"Повинні бути готові до будь-якого сценарію, тому виділяємо 175 млн грн на посилення охоронних заходів українського кордону", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС:
З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.
Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.
Україна посилила охорону кордону у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування держкордону.
23 листопада розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою недопущення міграційної кризи.