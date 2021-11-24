Раніше уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування держкордону.

Кабінет Міністрів виділив 175 млн грн на проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду.

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Згідно з прийнятим рішенням, Державній прикордонній службі виділяється 66,9 млн, а Національній гвардії - 108 млн грн.

"Повинні бути готові до будь-якого сценарію, тому виділяємо 175 млн грн на посилення охоронних заходів українського кордону", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС:

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування держкордону.

23 листопада розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою недопущення міграційної кризи.

Автор: Леся Лещенко