Вона включатиме 8 програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних.

Кабінет міністрів України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Уряд на доручення президента України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе нашій економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення", - зазначив він.

За словами Шмигаля, вона включатиме вісім програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних.

"Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури", - додав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир розповів про три напрямки роботи для підтримки та розвитку економіки України.

Також повідомлялося, що Міністерство фінансів України веде перемовини й планує до кінця року залучити 20 мільярдів доларів у вигляді грантової та кредитної допомоги на фінансування дефіциту державного бюджету.

Нагадаємо, що раніше Європейський Союз оголосив про виділення додаткових 205 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України.

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