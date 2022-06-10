Зокрема, Росія порушила Будапештський меморандум, відповідно до якого вона підписалася під зобов'язанням утриматися від агресії проти України.

Росія з 2014 року за час війни проти України порушила близько 400 міжнародних договорів.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення до учасників Копенгагенського демократичного саміту.

"Слово – це завжди основа закону. Це завжди основа договору. Конвенцій, статутів, декларацій і, звичайно, меморандумів. Тільки за час війни Росії проти України – а вона триває, я нагадаю вам, не з 24 лютого, а з 2014 року – Росія порушила близько чотирьохсот різних міжнародних договорів, сторонами яких є наші держави", - заявив Зеленський.

Зокрема, президент назвав лише деякі приклади порушення таких договорів:

Статут ООН;

Конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму;

Конвенція ООН щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього;

корпус конвенцій, що регулюють закони та звичаї війни;

Міжнародна конвенція для захисту усіх осіб від насильницького зникнення;

Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту;

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

Конвенція ООН з морського права.

Також Зеленський відзначив, що від ключових глобальних документів можна перейти до фундаментальних для Європи.

Зокрема, Російська держава порушила:

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 року;

Європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод;

Статут Ради Європи.

"І варто усім нам згадати Будапештський меморандум, порушення якого Росією додає цій картині максимального цинізму. Цим порушенням Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі", - заявив президент.

"Чого тепер варті слова про ядерне роззброєння, якщо на Україну, у якої забрали третій за потужністю ядерний арсенал, здійснила напад держава, яка була серед тих, хто підписався під зобов'язанням утриматися від агресії і яка досі залишається ядерною державою?" - наголосив глава держави.

"Демократія – це завжди повага до слів. Міжнародне право – це також повага до слів. Але вони працюють і здатні вигравати у протистояннях тільки тоді, коли можуть бути підкріплені діями. Коли слово буквально означає дію", - заявив президент.

Раніше повідомлялося, що в Російській Федерації хочуть скасувати нібито незаконну постанову Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

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