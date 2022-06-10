Президент України Володимир Зеленський розповів про три напрямки роботи для підтримки та розвитку економіки країни.
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Провів сьогодні дуже важливу нараду з урядовцями. Економіка, бізнес, робочі місця. Обговорили дії на трьох рівнях – те, що потрібно зробити прямо зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обовʼязково зробимо після війни", - розповів він.
Зокрема, перший рівень - це програма спеціальних грантів для підтримки малого й середнього бізнесу, завдяки якій вже зараз можна забезпечувати нові робочі місця й нову податкову базу.
"Друге – це розвиток нашого сектору безпеки в усіх його аспектах. І зараз, і в майбутньому. Це також питання про робочі місця, питання про фаховість, про технологічність. Сектор безпеки в Україні має стати зовсім іншим, ніж це було всі ці 30 років. Від державного кордону й до кожної вулиці, до кожної школи, до кожного об'єкта інфраструктури – безпека має бути на сто відсотків", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, третій аспект – це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу.
"Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну. Готуються відповідні державні програми", - уточнив він.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит державного бюджету України сягає 5 млрд доларів.
За словами Сергія Марченка, видатки державного бюджету у травні становили 250 млрд грн, а доходи від податкової та митниці - лише 83 млрд грн (33% від видатків).
Раніше Зеленський закликав іноземних бізнесменів та інвесторів співпрацювати з Україною.
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