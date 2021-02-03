Тепер головним розпорядником коштів даної субвенції буде Міністерство фінансів, а не Міністерство розвитку громад і територій.

Кабінет Міністрів змінив порядок та умови надання місцевим бюджетам субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку.

Відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Читайте такожШмигаль похвалився збільшенням виплат комунальних субсидій

Як сказано в проекті постанови, тепер головним розпорядником коштів даної субвенції буде Міністерство фінансів, а не Міністерство розвитку громад і територій. Також варто відзначити, що уряд виключив з порядку надання субвенції пункти про те, що кошти спрямовуються в першу чергу на боротьбу з коронавірусом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну нагадав, що в Державному бюджеті на 2021 рік на субвенцію місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток передбачено 6 млрд грн.

"На що можна буде спрямувати ці 6 млрд грн? Це будівництво та реконструкція соціальної інфраструктури, купівля медичного обладнання або комунального транспорту. Кошти можна буде витрачати на проекти з енергоефективності та енергозбереження, на природоохоронні та екологічні проекти, також на інші цілі, які сприятимуть розвитку громад і підвищенню комфорту і безпеки наших громадян", - сказав він.

Також він додав, що зараз готується законодавча ініціатива, щоб за рахунок субвенції можна було оплачувати проектно-кошторисну документацію.

Цифровізація країни

Державний бюджет на 2021 рік передбачає виділення 1 млрд 789 млн 314 тис.грн на цифровізацію країни.

Зокрема, 500 млн грн буде виділено на підключення до швидкісного фіксованого інтернету близько 6 тис. соціальних об'єктів у селах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц