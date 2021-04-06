Підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантин, отримають одноразову матеріальну виплату.

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Читайте такожРазумков підписав закон про виплату компенсації ФОПам з "червоної" зониПро це повідомила прес-служба Глави держави.

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що передбачає закон

Відповідно до закону, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у «червоних» зонах, отримають з державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг «Дія».

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Автор: Леся Лещенко