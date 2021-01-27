Законопроект унормовує стягнення будь-якими суб'єктами в досудовому порядку заборгованостей за кредитами, а також вводить низку правил етичної поведінки для колекторів.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який спрямований на впорядкування діяльності колекторів за простроченими кредитами.

За прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості" (№4241) проголосували 355 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Як зазначила голова підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, законопроект унормовує стягнення будь-якими суб'єктами в досудовому порядку заборгованостей за кредитами, а також вводить низку правил етичної поведінки для тих, хто стягує заборгованість.

"Наприклад, забороняється використання технік агресивного дозвону, встановлюються тимчасові обмеження для контакту стягувача з боржником", - сказала вона.

За її словами, законопроект пропонує встановити систему державного контролю за дотриманням етичних правил поведінки колекторів. Профільному регулятору - Національному банку України - пропонується надати контрольні повноваження, щоб він мав право допускати на ринок колекторів або навпаки виключати їх з переліку тих, хто має право на роботу.

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Також пропонується встановити штрафи для тих компаній, які будуть залучати колекторів, які були виключені з офіційного реєстру.

Захист прав українців у сфері фінансових послуг

Верховна Рада у вересні минулого року ухвалила закон про захист прав споживачів фінансових послуг, який зобов'язує банки інформувати потенційних позичальників про всі майбутні витрати за кредитом, включаючи додаткові і супутні послуги третіх осіб.

Також закон вводить однакові правила для банків і небанківських фінустанов щодо реклами фінансових послуг.

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Автор: Дмитро Шварц