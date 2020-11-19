Поліція провела в офісі колекторської компанії санкціоновані обшуки.

В Чернігівській області правоохоронці провели обшуки в офісі колекторів, які підозрюються у створенні та поширенні порнографії. За допомогою фейкових порнографічних матеріалів зловмисники чинили тиск на «боржників».

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Як повідомляється на сайті нацполіції, ще в квітні цього року до правоохоронців звернулася чернігівка, яка повідомила про погрози від незнайомих чоловіків з колекторської фірми.

Чоловіки вимагали повернути «кредитні кошти», які постраждала ніколи не отримувала. Після погроз фізичною розправою, колектори поширили в Інтернеті змонтовані матеріали порнографічного характеру із зображенням заявниці.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

18 листопада поліція провела в офісі колекторської компанії санкціоновані обшуки з залученням спецпризначенців. Вилучено півсотні ноутбуків, 30 мобільних телефонів, близько 50 сім-карт різних мобільних операторів, документи та листи для боржників кредитних установ. Вилучене направлене на проведення відповідних експертиз.

Правоохоронці встановили, що зловмисники збирали особисту інформацію про боржників, їх близьких родичів, знайомих та колег по роботі. Систематично телефонували з вимогами сплати заборгованості та погрозами. Після чого за допомогою спеціальних програм монтували та поширювали в Інтернеті матеріали порнографічного характеру із зображеннями боржників, які колектори знаходили в соцмережах.

Триває досудове розслідування. Поліція встановлює особи всіх постраждалих від діяльності колекторської фірми та перевіряє причетність зловмисників до аналогічних злочинів.

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Автор: Дмитро Захаров