Персонал уже почав готуватися до відновлення роботи ресторану.

Після повернення до роботи в низці український мережа фаст-фудів McDonald’s невдовзі відкриється і в Одесі. Як повідомляє тамтешній Telegram-канал "Думская", ресторан знову відчинить свої двері для відвідувачів уже весною.

"Мак відкриється в... Згідно з даними "Думской", McDonald’s в Одесі може відкритися в березні-квітні. Зараз у фаст-фуд активно набирають персонал", - йдеться у пості Telegram-каналу.

Відзначимо, що ця мережа фаст-фудів призупинила свою роботу в Одесі відразу ж після початку повномасштабного вторгнення Росії уу лютому минулого року.

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Повернення McDonald’s до роботи: деталі

Не лише в Одесі, але і у всій Україні мережа ресторанів призупинила свої діяльність після початку повномасштабного вторгнення.

Влітку Україна вела переговори щодо відкриття McDonald’s, однак повернутися до роботи фаст-фуду вдалося лише у вересні. 20 вересня відкрилися перші три ресторани у столиці, однак працювали вони лише на доставку – це спричинило великий колапс і блокування системи замовлень.

Доходило навіть до того, що люди спекулювали на замовленнях і продавали бургери по кілька тисяч гривень.

Наступним містом після Києва став Львів. Згодом ресторан відкрився у Тернополі, Рівному, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську і ще багатьох містах України.

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