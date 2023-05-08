Парламент готує законопроект про премії для військових.

Верховна Рада почала підготовку нового законопроекту щодо зарплат для військових, який буде враховувати виплату премій за участь у наступі.

Як йдеться в заяві прес-служби парламенту, документ передбачатиме підвищення зарплати строковикам до рівня мінімалки і введення премій за участь у наступі.

Повідомляється, що в ході зустрічі депутатів з представниками силових органів обговорювалися наступні пропозиції:

Відео дня

підвищення рівня заробітної плати особам, призваним на строкову військову службу (не нижче рівня мінімальної заробітної плати);

збільшення розміру стипендій курсантам вищих військових установ та навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи (не нижче рівня стипендій цивільних ВНЗ);

підвищення рівня грошового забезпечення інструкторів;

уніфікація оплати праці військовослужбовців усіх структур сил оборони і безпеки в контексті запровадження єдиного стандарту (порядку) грошового забезпечення;

виплата додаткової винагороди, зокрема створення законодавчих підстав стимулюючих виплат для проведення наступу.

"Результатом спільної роботи має стати так званий "стимуляційний пакет" законодавчих змін щодо впорядкування зазначених питань", - повідомила прес-служба Ради, зазначивши також, що група обговорила проблемні питання виплат компенсації членам сімей військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, та індексації пенсій військовослужбовцям.

Виплати військовим

10 квітня 2023 року парламент ухвалив рішення про повернення військовим доплати в 30 тисяч гривень.

Силовики попросили Верховну Раду України до кінця травня спільно, в робочій групі, розробити законопроект з оплати праці військових.

2 травня Верховна Рада України не підтримала включення до порядку денного проекту постанови, який блокує підписання закону про повернення військовим доплат у 30 тисяч гривень.

3 травня 2023 року в РНБО прокоментували додаткові виплати військовослужбовцям. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що додаткові виплати військовослужбовцям мають бути справедливими і не можуть бути однаковими для тих, хто воює і тих, хто знаходиться в тилу.

Вас також можуть зацікавити новини: