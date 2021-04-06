Фонд погодив виділення третього грантового траншу для своїх 28 найбідніших членів.

У Світовому банку очікують, що країни Великої двадцятки (G20), в тому числі Китай і США продовжать заморозку стягнення боргів і платежів на їх обслуговування до кінця 2021 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова президента Світового банку Девіда Мальпасса.

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Ініціатива G20 із заморожуванням боргів для бідних країн допомогла останнім відкласти платежі на 5,7 мільярда доларів станом на кінець 2020 року. Очікується, що до червня-2021 перенесуть виплати ще 7,3 мільярда доларів.

Продовження заморозки боргових виплат до кінця 2021 року допоможе бідним економікам зберегти кошти для боротьби з COVID-19, кажуть у СБ. Однак, за словами Мальпасса, це відтермінування має бути останнім.

Паралельно в МВФ заявили, що Фонд погодив виділення третього грантового траншу для своїх 28 найбідніших членів, щоб покрити їх виплати на обслуговування боргу. З метою вивільнення коштів цих країн у боротьбі з COVID-19 238 млн доларів спрямують до 15 жовтня на відповідні виплати.

G20 і борги бідних країн: що відомо

23 листопада 2020 року лідери G20 схвалили продовження заморожування боргових виплат найбіднішими країнами до середини 2021 року на тлі пандемії COVID-19.

У спільній заяві лідери країн G20 настійно закликали приватних кредиторів взяти участь в ініціативі, що стосується заморозки боргів найбідніших країн, і заявили, що стежать за особливими проблемами, з якими стикаються африканські та малі острівні держави.

З початку пандемії ініціатива G20 щодо полегшення боргового тягаря допомогла 46 з 73 країн відкласти виплати з обслуговування боргу у 2020 році на суму 5,7 мільярда доларів, вивільнивши кошти для боротьби з COVID-19 і зміцнення своєї економіки.

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Автор: Олена Коваленко