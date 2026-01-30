Коли Україна отримає перші гроші з кредиту на €90 мільярдів: у ЄС назвали чіткі терміни

Домбровскіс провів перемовини щодо кредиту з міністрами фінансів та оборони України.

Європейський Союз планує надати Україні перший транш з кредиту на 90 мільярдів євро вже у квітні. Про це повідомив європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс у соцмережі X.

Він зазначив, що провів продуктивні перемовини щодо підготовки кредиту з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим.

"Ми працюємо над затвердженням пакету у розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки, плануючи першу виплату на початку квітня", - написав Домбровскіс.

Слід зазначити, що гроші від ЄС мають надійти саме тоді, коли в України закінчаться кошти на підтримку дефіциту бюджету. Як повідомляла голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, уряд і парламент готувались до затримок міжнародного фінансування, і Україна має кошти для покриття дефіциту бюджету і забезпечення всіх виплат на перший квартал 2026 року.

Кредит на 90 мільярдів від ЄС – головні новини

У грудні 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Україна буде зобов’язана повернути ці кошти лише після того, як Росія виплатить репарації. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а ЄС залишає за собою право використовувати наявні грошові залишки для фінансування цього кредиту.

У січні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз має намір розділити 90 мільярдів євро, схвалених для України, на дві частини: одну третину для загального бюджету та дві третини для військових поставок.

21 січня депутати Європарламенту схвалили "посилену співпрацю" щодо надання Україні кредиту у 90 мільярдів євро. Напередодні, 20 січня, вони вирішили прискорити роботу над позикою та супутніми пропозиціями.

