Франція блокує €90 млрд для України, - Politico

Без погодженого раніше фінансування Київ стикнеться з дефіцитом бюджету вже у квітні.

Дипломати Євросоюзу не можуть дійти згоди щодо деталей надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд, який раніше був погоджений у грудні. Головною перепоною стала Франція, яка вперто відстоює свою позицію.

Переговори були близькі до завершення минулого тижня, але Франція зажадала внесків від третіх країн, зокрема Великої Британії, пише Politico. Париж аргументував це тим, що члени ЄС не повинні самостійно нести витрати на виплату відсотків по кредиту для Києва.

Позиція Франції має своїх прихильників в ЄС. Однак розбіжності призводили до неодноразових відстрочок протягом вже кількох тижнів, і прориву все ще не відбулося. В середу 4 лютого посли ЄС мали повернутися до питання про запропонований кредит на €90 млрд для підтримки оборони України проти Росії. За словами дипломатів ЄС, розчарування Парижем, який блокує угоду, зростає.

Україні може загрожувати дефіцит фінансування вже на початку квітня, якщо гроші не надійдуть вчасно.

Кредит ЄС для України - головне

Лідери ЄС 19 грудня погодили надання Україні безвідсоткового кредиту на €90 млрд на 2026 та 2027 роки. Попередньо мова йшла про більшу суму – €140 млрд, і забезпечити фінансування планували за рахунок заморожених російських активів. Проте план президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стикнувся з опором ряду країн, зокрема Бельгії.

Тільки третина погоджених грошей надійде до бюджету України. Ще €60 млрд будуть витрачені на поставки зброї до Сил Оборони. Франція наполягає на тому, що вся зброя, придбана на ці кошти, має бути виключно європейського походження.

