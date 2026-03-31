Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що Угорщина штучно створила перешкоду для затвердження важливих для України рішень на рівні Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Сибіга сказав журналістам під час візиту делегації Єврокомісії і міністрів країн-членів Євросоюзу до Бучі з нагоди четвертих роковин російської різанини.

"Пані Кая Каллас дуже дипломатично сказала, що у нас є одна перешкода і в запровадженні 20-го пакету санкцій, і в отриманні цього кредиту на 90 млрд євро. Я назву цю перешкоду - це Угорщина, яка зловживаючи своїм статусом країни ЄС і НАТО блокує, і тим самим, взяла у заручники весь Європейський Союз, всю європейську політику і розширення, і єдності. Тому, ми дуже сподіваємося, що будуть знайдені шляхи, аби подолати цю штучно створену перепону", - наголосив Сибіга.

Своєю чергою, як зазначила висока представниця із закордонних справ та безпекової політики ЄС Кая Каллас, триває робота, аби подолати перешкоди на шляху до запровадження 20-го пакету санкцій проти Росії, остаточного схвалення і виділення Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

Відео дня

"Але, на жаль, сьогодні у мене немає хороших новин, що ця позика буде виплачена. Тож, саме тому ми досі працюємо і, сподіваюся, отримаємо це рішення для наступної Європейської Ради", - повідомила Каллас.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, на четверту річницю російського повномасштабного вторгнення до України, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що 20-й пакет обмежувальних заходів проти Росії буде схвалено. Проте, через позицію Угорщини консенсусу щодо нових санкцій досі не було досягнуто.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн запевняє, що попри блокування Угорщиною виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро, ці кошти будуть надані нашій державі "тим чи іншим чином".