Блокування Орбаном кредиту ЄС для України – це не проблеми США, – представник Трампа

Безвідсотковий кредит на 90 мільярдів євро все ще на паузі.

Блокування прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном кредиту для України на 90 мільрдів євро - не питання США, заявив посол Вашингтона в Європейському Союзі Ендрю Паздер через кілька днів після того, як американський президент Дональд Трамп підтримав передвиборчу кампанію угорського політика. Про це пише Politico.

"Це внутрішнє питання ЄС, це не питання Сполучених Штатів. Їм потрібно вирішити питання про те, як вони збираються фінансувати Україну в тій мірі, в якій вони збираються її фінансувати", – сказав Паздер.

Попри тісні зв'язки Трампа з Орбаном, Паздер вважає, що Євросоюз має самостійно знайти спосіб фінансувати Київ.

"Чи буде цей кредит видано та в яких умовах він буде виданий – це питання, яке ЄС має вирішити між собою, і я повністю впевнений, що вони це вирішать", – заявив американський дипломат.

Він додав, що США "раді" продати Україні більше зброї, ніж Київ міг би оплатити за рахунок європейського кредиту.

У Паздера також запитали, чи змінять звинувачення на адресу міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в тому, що він інформував Москву про внутрішні переговори в ЄС, позицію Вашингтона щодо Орбана. Посол США відповів, що це, "очевидно, рішення, яке має ухвалити Трамп", якому "подобається" угорський прем'єр.

"Вони підтримували один одного, і це, безумовно, рішення президента. Я вважаю, що Угорщина була дуже дружньою до Сполучених Штатів, і ми справді поділяємо погляди з Угорщиною щодо певних питань", – сказав Паздер.

Ключовою точкою зближення представник Вашингтону назвав міграцію і додав, що ЄС зараз переймає угорську модель, посилюючи свою міграційну політику.

"Я думаю, що багато пилу, який підняли в повітря щодо Угорщини та її відносин з Європейським Союзом, вщухне після виборів. Незалежно від того, яка партія переможе", – вважає Паздер.

У суботу Трамп підтримав Орбана напередодні виборів, які заплановані на 12 квітня.

"Він фантастичний хлопець, і для мене велика честь підтримати його. Я підтримував його минулого разу, коли він переміг, і він виконав фантастичну роботу для своєї країни", – сказав Трамп.

90 мільярдів євро ЄС для України – останні новини

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що попри триваюче блокування Угорщиною фінансування України, "тим чи іншим чином" Київ отримає 90 мільярдів євро. Вона нагадала, що угорський прем’єр Орбан "не дотримується свого слова", незважаючи на домовленості у грудні 2025 року.

При цьому президент Володимир Зеленський розраховує на надходження першого траншу від ЄС вже в квітні місяці.

