Угорщина назвала умову розблокування €90 млрд, але Україні вона навряд чи сподобається

Поки Україна не відновить транзит російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба", Угорщина блокуватиме рішення ЄС щодо надання Києву кредиту на 90 мільярдів євро. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час засідання Ради Європейського Союзу у закордонних справах, повідомляє "Європейської правди".

"Все дуже просто. Поки ми перебуваємо в умовах нафтової блокади, ми не збираємося погоджуватися з цим рішенням (надати Києву 90 млрд євро, – УНІАН)", – зазначив угорський дипломат.

Сійярто вважає, що українська сторона "насміхається" і не відновлює транспортування нафти з політичних міркувань. Він додав, що доки ситуація не зміниться, не може йтися ні про голосування щодо виділення Україні 90 млрд євро, ні про будь-яку іншу фінансову допомогу Києву, ні про ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії.

Відео дня

"Нафтопровід "Дружба" фізично та технічно готовий до відновлення транспортування. Немає жодних технічних проблем", – вважає міністр закордонних справ Угорщини.

Нафтопровід "Дружба" – головні новини

У січні Росія завдала удару по нафтопроводу "Дружба". Унаслідок атаки спалахнула пожежа на резервуарі для зберігання нафти, яку рятувальники гасили протягом десяти днів.

Як повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, на момент удару в резервуарі перебувало близько 25 тисяч кубометрів нафти, частину з яких встигли закачати до труби. Через це було пошкоджено частину внутрішнього обладнання нафтопроводу. Через значний масштаб руйнувань українська сторона не змогла назвати конкретні терміни проведення ремонтних робіт.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в затягуванні відновлення постачань, ставлячи під сумнів масштаб пошкоджень. При цьому жодна з цих країн не визнала російський удар.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" мало б той самий ефект, що й послаблення або скасування санкцій проти Росії. Він вважає, що нафтопровід практично не впливає на світовий нафтовий ринок, оскільки йдеться про "абсолютно не ті обʼєми".

