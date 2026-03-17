Кредит ЄС на €90 мільярдів для України можуть розблокувати найближчими днями

Це стало можливим після згоди України прийняти допомогу від ЄС для ремонту нафтопроводу "Дружба".

Питання надання Україні кредиту Євросоюзу в розмірі 90 мільярдів євро може вирішитися до засідання Європейської ради, яке відбудеться 19-20 березня. Це стало можливим після згоди України прийняти технічну та фінансову допомогу від ЄС для ремонту нафтопроводу "Дружба", заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

"Щодо кредиту, дуже важливого та суттєвого кредиту для України, то переговори тривають, і ми сподіваємося та впевнені, що незабаром побачимо певний прогрес у цих перемовинах. Побачимо, в ідеалі це мало б відбутися до засідання Європейської Ради", – сказала Піньо.

За її словами, Єврокомісія з радістю сприйняла те, що українська влада прийме технічну та фінансову підтримку, запропоновану ЄС.

"Експерт готовий приїхати до України, щоб переконатися, що всі необхідні роботи з ремонту, відновлення трубопроводу виконано, щоб постачання нафти врешті-решт було відновлено", - сказала речниця.

Засідання Ради ЄС заплановане на 19-20 березня 2026 року.

Угорщина заявила про блокування рішення ЄС щодо надання Києву кредиту на 90 мільярдів євро. допоки не буде відновлено транзит російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських ударів.

17 березня стало відомо, що Європейський Союз надасть Україні технічну підтримку і фінансування для відновлення пошкодженого нафтопроводу "Дружба". За словами президента Ради ЄС Антоніу Кошти, європейські експерти готові приступити до роботи негайно.

У листі до ЄС президент України Володимир Зеленський зазначив, що ремонтні роботи на газопроводі наближаються до завершення і що, за умови відсутності подальших атак з боку Росії, відновлення роботи насосної станції очікується через півтора місяця.

