У ЄС схвалили €90 мільярдів кредиту для України і 20-й пакет санкцій проти РФ

Формальну процедуру буде завершено завтра, 23 квітня.

Посли держав-членів Європейського Союзу схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України та 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Як пише The Guardian, кіпрське головування в Європейському Союзі щойно підтвердило, що кредит у 90 мільярдів євро отримав попереднє "зелене світло" від послів країн-членів Євросоюзу

"Тепер документи пройдуть письмову процедуру для остаточного затвердження Радою", – заявив речник кіпрського головування.

Очікується, що письмова процедура завершиться завтра, 23 квітня, по обіді – якраз тоді, коли лідери ЄС мають зібратися на зустріч у Кіпрі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на отримання Києвом 90 млрд євро безвідсоткової позики від Євросоюзу через зупинку нафтопроводу "Дружба". Петер Мадяр, який має змінити Орбана в кріслі прем’єра після перемоги на виборах, вважає, що останній зніме вето після відновлення поставок нафти в Угорщину.

Президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив про відновлення нафтопроводу "Дружба" і висловив сподівання, що тепер буде усунута головна перешкода для надання кредиту на суму в 90 мільярдів євро для України від Євросоюзу.

Напередодні, 21 квітня, висока представниця Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що в Європейському Союзі мають у найближчі 24 години остаточно затвердити кредит обсягом 90 млрд євро на період 2026-27 років для України.

