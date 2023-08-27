Російські користувачі Р2Р-платформи ОКХ не дорахувалися карт "Сбербанка" і "Тинькофф-Банка" в способах платежів.

Російські банки зникли з P2P-торгівлі на криптобіржі OKX, яка є четвертою криптобіржею за обсягом торгів у світі.

Як повідомляє BeInCrypto, російські користувачі Р2Р-платформи ОКХ не дорахувалися карт "Сбербанка" і "Тинькофф-Банка" в способах платежів. Раніше ці банки зникли з платформ Binance і ByBit

Великі кріптовалютні біржі спішно дистанціюються від російських банків, які від потрапили під санкції. Користувачі Р2Р-платформи OKX, які бажають купити або продати криптовалюту за фіат, можуть скористатися банківським переказом, картами "Райфайзенбанка" та банку "Росссийский Стандарт", а також системою швидких переказів (СБП). "Тинькофф" і "Сбер" в списку доступних опцій відсутні.

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Війна в Україні та позиція криптобіржі

8 березня 2022 року криптовалютна біржа Binance заявила про те, що заблокує транзакції з картами Visa і Mastercard в Росії.

22 березня 2022 року найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки. Всі заявки були автоматично закриті системою. Binance обмежила доступ для користувачів з Росії.

12 травня 2022 року Binance закрила перекази і виведення грошей для росіян, однак у травні 2023 року криптобіржу Binance запідозрили в допомозі РФ.

У червні 2023 року повідомлялося про те, що найбільша криптобіржа світу, яку запідозрили в допомозі Росії, втрачає ринок.

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